La escuela Lepeu Seutial participó del Torneo Nacional en General Madariaga

Los días 11 y 12 de abril se realizó un Torneo Nacional de Taekwon-do en el Polideportivo de General Madariaga. El evento, organizado por Patricio Iconi, contó con la participación de más de 250 competidores de diferentes escuelas y se centró en peleas pactadas entre cinturones negros (Danes).

La delegación de Olavarría, perteneciente a la Escuela Lepeu Seutial y dirigida por Karina Taborda (VI Dan) y Diego Soria (IV Dan), obtuvo diversos resultados en la competencia. Además de los competidores, la institución sumó al equipo de arbitraje a los jueces Uriel Resentera y Verónica Lucero.

Resultados de los competidores locales:

Nathanael Kremer: campeón en forma y lucha.

campeón en forma y lucha. Homero Lolli: campeón en forma y lucha.

campeón en forma y lucha. Enzo Ojeda Baier: campeón en forma y lucha.

campeón en forma y lucha. Martina Campos: campeona en forma.

campeona en forma. Saul Martell: campeón en forma y subcampeón en lucha.

campeón en forma y subcampeón en lucha. Erick Cabral: tercer puesto en forma.

La escuela continuará su actividad el próximo 25 de abril con una masterclass en la ciudad de Azul, a cargo del Master Jorge Rogers. Asimismo, el 26 de abril participarán de la «Copa APAT» en el Club de Pesca de Loma Negra, bajo la organización de Federico Zárate.

(En Línea Noticias)