Se presentó la Copa Loma Negra

Este viernes, en las instalaciones del club, se llevó a cabo la conferencia de prensa para el lanzamiento de la Copa Loma Negra.

El certamen deportivo se desarrollará durante este fin de semana y contará con la participación de las categorías Sub 13 y Sub 15.

El evento contó con la presencia de las autoridades de la institución y el municipio. Participaron Alejandro Gasperini, presidente del club, Dardo Seibel, coordinador y Juan Pablo Arouxet, director de Deportes de la Municipalidad.

Además tomaron parte miembros de la Comisión Directiva e integrantes de la Subcomisión de Fútbol Menor.

Detalles del campeonato

El torneo reunirá a un total de 20 equipos. Según se informó durante la presentación, los futbolistas participantes tendrán acceso a las instalaciones del club, incluida la utilización de la pileta de la institución.

Observadores de clubes nacionales

Uno de los puntos más relevantes de esta edición es la jerarquización del evento mediante la llegada de captadores de talentos. Se confirmó la presencia de reclutadores de los clubes San Lorenzo, Independiente, River y Lanús, lo que representa una oportunidad significativa para el desarrollo de los jóvenes deportistas.

La organización destacó que el evento es fruto de un intenso trabajo institucional con el objetivo de brindar un fin de semana de fútbol formativo de alto nivel.