Carnaval 2026: se espera un 30% más de viajes y Brasil lidera las preferencias

(NA) El próximo fin de semana largo de Carnaval, que se celebrará el lunes 16 y martes 17 de febrero, se perfila como uno de los momentos de mayor movimiento turístico del año. El interés por viajar creció un 30% en comparación con el mismo período de planificación de 2025, impulsado por una búsqueda estratégica de financiamiento y paquetes.

Los destinos internacionales más buscados

Brasil se mantiene indiscutible al tope de las preferencias para quienes deciden cruzar la frontera, combinando playa y festejos tradicionales. El podio de crecimiento en búsquedas durante el último mes quedó conformado así:

Búzios: +53%.

Florianópolis: +42%.

Río de Janeiro: +34%.

Regionales: También se destacan Santiago de Chile, San Pablo y Foz de Iguazú como opciones consolidadas.

El ranking del turismo nacional

En el plano local, la diversidad de paisajes marca la agenda. Los destinos que mostraron mayor crecimiento en el último mes fueron:

Bariloche: +44% en búsquedas.

Puerto Iguazú: +38%.

Jujuy: Se consolida como un clásico por sus celebraciones tradicionales de Carnaval.

Mendoza y Córdoba: Siguen firmes como alternativas que mezclan gastronomía y paisajes.

Financiamiento y precios de referencia

La tarjeta de crédito domina la escena concentrando el 65% de las transacciones, aunque se registró un dato llamativo: los pagos en dólares crecieron un 20% interanual.

En cuanto a los valores para la fecha (del 14 al 17 de febrero), algunos paquetes por persona en base a vuelo y hotel 3 estrellas son:

Santiago de Chile: $577.350 (incluye desayuno).

Puerto Iguazú: $783.583 (incluye desayuno, piscina y jardín).

Bariloche: $1.053.148.

Río de Janeiro: $1.258.145.

Desde Despegar señalaron que el Carnaval es históricamente una de las fechas más elegidas por los argentinos y destacaron que, para la edición 2026, se observa un perfil de viajero más estratégico que prioriza la financiación y el pago en moneda extranjera para optimizar el presupuesto, aprovechando paquetes que permiten ahorros de hasta un 30%.