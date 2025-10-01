Edicto sobre quiebra pequeña

— POR CINCO DIAS: Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial Nro. Uno de Olavarría, a cargo

de la Dra. Ana Mabel Eseverri, Secretaría a cargp de la Dra. Susana M. Sallies, del Departamento

Judicial Azul, con asiento en Olavarría, hace saber que en autos «GONZALEZ BRAVO BLANCA

ALEJANDRA S/ QUIEBRA(PEQUEÑA)» Expte. Nro. OL-3956-2025 «, con fecha 28/8/25, se ha

decretado la quiebra de BLANCA ALEJANDRA GONZALEZ BRAVO, DNI 41.893.302, de profesión

empleada del servicio penintenciario bonaerense con domicilio real en calle 2 N° 3709 de la ciudad de

Olavarría, Provincia de Buenos Aires. Los acreedores deberán presentar sus pedidos de verificación

ante la Sindicatura hasta el 2/12/25, Síndico, Cr. Pablo Rubén Coria, con domicilio en calle Sargento

Cabral N°2791 de Olavarría, previo coordinar turno, los días lunes y viernes de 9 a 12hs. y formular las

observaciones e impugnaciones del art. 34 L.C.Q. hasta el día 17/12/25. Mail del Síndico:

[email protected]. La fallida y los terceros deberán entregar al síndico los bienes y

documentación de aquél que obren en su poder.- Prohíbese hacer pagos a la fallida bajo apercibimiento

de considerárselos ineficaces».-