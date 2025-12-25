Bajaron las estadísticas: sólo 97 personas dieron positivo de alcoholemia en controles nacionales

Al menos 97 personas dieron positivo en alcohol en sangre durante la Nochebuena en operativos simultáneos realizados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) en distintos puntos del país.

Los operativos fueron llevados a cabo durante la noche del 24 de diciembre y la madrugada de Navidad por agentes del organismo, quienes se desplegaron en rutas nacionales y accesos estratégicos, cubriendo 39 puntos clave del territorio nacional. Cabe subrayar que las postas de control fueron seleccionadas a partir de un análisis de los corredores viales con mayor flujo de tránsito y antecedentes de incidentes graves.

Según informaron desde la ANSV, en total fueron controlados 5.220 vehículos: por infracciones a la ley de tránsito, se labraron 163 actas y se retuvieron 102 licencias de conducir. En todos los casos de alcoholemia positiva, los conductores fueron apartados de la circulación, como parte de un protocolo que busca reducir la cantidad de siniestros viales durante celebraciones y traslados masivos.

La agencia detalló cuáles fueron los casos más graves, con elevado porcentaje de alcoholemia: un automovilista de Caucete, San Juan, manejaba con 1,83 gramos por litro de sangre; en Gualeguaychú, Entre Ríos, un conductor alcanzó 1,66 g/l; en Wanda, Misiones, se detectó un valor de 1,57 g/l; en Bariloche, Río Negro, otro conductor arrojó 1,49 g/l; y en Las Grutas, Río Negro, se verificó un caso de 1,47 g/l.

Desde la ANSV indicaron que los valores hallados superan ampliamente los límites permitidos y representan un peligro significativo para la seguridad vial.

La retención de licencias y el retiro preventivo de los infractores forman parte del protocolo vigente durante operativos masivos, y se aplican de manera inmediata para garantizar la seguridad de todos los usuarios de la vía pública.

Los operativos continuarán en distintos puntos del país durante toda la jornada del 25 de diciembre, y se replicarán la semana próxima en la fiesta de Año Nuevo. Asimismo, los controles se mantendrán a lo largo de la temporada de verano en rutas, autopistas y accesos a los principales centros turísticos de Argentina.

Rutas nacionales y provincias que adhieren

La Ley de Alcohol Cero al volante alcanza a todos los conductores de vehículos particulares a nivel nacional. La medida, promulgada en mayo de 2023, eliminó el tope de 500 miligramos de alcohol por litro de sangre permitido para cualquier tipo de vehículo y de 200 miligramos para motocicletas o ciclomotores y habilita presencia cero de sustancias.

La normativa, incluye los siguientes puntos claves en el país:

Queda prohibido conducir con impedimentos físicos o psíquicos, sin la licencia especial correspondiente, habiendo consumido estupefacientes o medicamentos que disminuyan la aptitud para conducir

sin la licencia especial correspondiente, habiendo consumido estupefacientes o medicamentos que disminuyan la aptitud para conducir Queda prohibido conducir cualquier tipo de vehículo con una alcoholemia superior a cero (0) miligramos por litro de sangre.

La normativa de Alcohol Cero en Argentina fue implementada a su vez por varias provincias y municipios, buscando reducir la siniestralidad vial provocada por el consumo de alcohol.

Las provincias que cuentan con esta normativa son: Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Tucumán, Chaco, La Rioja, Buenos Aires, Formosa, Santiago del Estero y Neuquén.