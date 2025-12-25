“Que el dueño de la bala se cuide”: fuerte pedido de justicia de la familia de Angelina

La tía de la nena que fue alcanzada por una bala perdida en Villa Sarmiento hizo un fuerte descargo en plena cobertura televisiva.

Angelina, de 12 años, pelea por su vida en terapia intensiva tras ser alcanzada por una bala perdida en plena Navidad, por lo que familiares relataron el episodio y exigieron justicia.

Desde la puerta de su casa en Villa Sarmiento, su tía rompió el silencio con una mezcla de esperanza e indignación: “Va a salir porque es superfuerte, pero que el hijo de puta que es el dueño de la bala se cuide”, lanzó ante las cámaras televisivas.

El hecho ocurrió cuando los niños de la familia salieron a la vereda a ver los fuegos artificiales tras la cena. «No llegaron a abrir los regalos, tuvieron que salir corriendo», relató su tío, quien detalló que el proyectil —de bajo calibre— quedó alojado en la fosa posterior del cráneo.__I

Aunque la menor se encuentra estable, su estado es crítico y los médicos evalúan una compleja cirugía para extraer la bala que «entró pero no salió».

La familia apunta contra la «inconsciencia» de quienes disparan al aire: «No miden las consecuencias; cada disparo al aire es una posibilidad de matar o arruinarle la vida a alguien», concluyeron con profundo dolor.