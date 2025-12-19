Detienen en Bahía Blanca a un hombre acusado de amenazar con matar al presidente Milei

Un hombre domiciliado en Bahía Blanca fue detenido en el marco de una causa por intimidación pública, acusado de haber amenazado con matar al presidente de la Nación, Javier Milei. La medida fue dispuesta por el juez federal Ariel Lijo, quien libró un exhorto a su par de Bahía Blanca, Walter López Da Silva, para concretar la detención.

El procedimiento fue llevado adelante por personal del Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal Argentina, a partir de una investigación iniciada tras un informe de la Dirección General de Inteligencia Criminal. En ese documento se alertaba sobre la existencia de una cuenta en una red social desde la cual se difundían mensajes intimidatorios y de odio.

Según se informó, el perfil analizado contenía numerosas publicaciones con amenazas de muerte dirigidas al jefe de Estado, expresiones antisemitas y referencias explícitas al nazismo. Los mensajes incluían consignas violentas contra la comunidad judía y manifestaciones sobre una supuesta intención de atentar contra el presidente, acompañadas por imágenes de carácter intimidatorio.

A partir de tareas de inteligencia y del análisis de fuentes abiertas, los investigadores lograron identificar al sospechoso, quien reside en una vivienda ubicada sobre la calle Matheu de Bahía Blanca. Con el material probatorio reunido, la Justicia Federal ordenó el allanamiento del domicilio.

El procedimiento concluyó con la detención del imputado y el secuestro de un cuchillo táctico, un teléfono celular y otros elementos considerados de interés para la causa. Además, durante la diligencia se constataron en el interior de la vivienda pintadas y grafitis con símbolos vinculados a prácticas esotéricas y mensajes de carácter conspirativo, los cuales también fueron incorporados a la investigación.