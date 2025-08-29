El exclusivo penthouse que fue de Amalita Fortabat, en venta por 12 millones de dólares y con expensas millonarias

El antiguo hogar de la reconocida empresaria argentina Amalia Lacroze de Fortabat, un lujoso penthouse en el barrio de Palermo, está a la venta por 12 millones de dólares. Lo que más llama la atención son sus expensas, que superan los 10 millones de pesos.

Ubicada sobre la avenida del Libertador al 2900, esta propiedad es un dúplex de 2.129 metros cuadrados totales que ocupa los pisos 12 y 13 de un edificio diseñado en colaboración con la propia Fortabat. La unidad, publicada en el portal Zonaprop, ofrece vistas panorámicas al río y a los bosques de Palermo.

Detalles de la residencia

El penthouse, que destaca por sus materiales de alta calidad como pisos de roble y mármol, cuenta con:

Acceso privado: Un ascensor que conecta directamente con el departamento y un garaje privado con capacidad para 10 vehículos.

Área social: Un hall de mármol que conduce a cuatro salones, una amplia terraza, un jardín de invierno, una piscina privada y una cocina profesional.

Área de dormitorios: Una suite principal con living, vestidor y baño de mármol, además de otras dos suites y la posibilidad de agregar más dormitorios.

Amenities: Gimnasio, biblioteca y dependencias.

Este inmueble, que lleva más de un año en el mercado, se posiciona como una de las propiedades más destacadas de la Ciudad de Buenos Aires.

Contexto de las expensas

Las elevadas expensas de la propiedad se deben, en parte, a las exclusivas comodidades que ofrece, como la piscina y el gimnasio, poco comunes en edificios de la época en que fue construido (hace unos 60 años).

A modo de comparación, en julio de 2025, el promedio de las expensas en la Ciudad de Buenos Aires fue de $281.516, según datos de Consorcio Abierto. Este valor representa un aumento del 49% respecto al mismo mes del año anterior.

La fortuna de Amalia Fortabat

Amalia Lacroze de Fortabat (1921-2012) fue una de las empresarias más influyentes del país. Heredó el control de la cementera Loma Negra en 1976 tras la muerte de su esposo, Alfredo Fortabat. Lideró la expansión de la compañía, que llegó a concentrar más del 50% del mercado local. Su fortuna se estimó en unos 1.800 millones de dólares, ubicándola entre las tres más grandes de Argentina en su momento.

Además de este penthouse, Fortabat poseía varias residencias en Argentina y un dúplex en el Hotel Pierre de Nueva York.