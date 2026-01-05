Hackean la cuenta de Edmundo González y lanzaron una criptoestafa como la de $Libra

El perfil de X del líder opositor venezolano fue vulnerado tras subir un video. La Unidad Venezuela ratificó el hecho y alertó sobre el fraude del token $LIBRE.

En medio de la conmoción política que vive Venezuela, la cuenta oficial de X (ex Twitter) de Edmundo González Urrutia sufrió un hackeo que derivó en una estafa con criptomonedas. Aprovechando la atención mundial, los ciberdelincuentes publicaron un mensaje que comenzaba con retórica patriótica para luego invitar a los seguidores a invertir en un token fraudulento denominado $LIBRE.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el ataque informático fue confirmado oficialmente por la Plataforma Unitaria Democrática. A través de su cuenta @unidadvenezuela, la coalición opositora informó: «La cuenta de X del Presidente Edmundo González Urrutia fue hackeada luego de la publicación de un video el día de hoy a las 5 pm». Desde el espacio político aseguraron que «oportunamente se anunciará la recuperación de la cuenta».

Modus operandi: del «Coin de Milei» a Venezuela



El ataque sigue un patrón similar al sufrido recientemente por otras figuras políticas, donde se secuestran cuentas de alto perfil para promocionar «memecoins» y realizar una estafa de salida rápida (pump and dump).

El Gancho: El tuit comenzaba con frases emotivas: «Hoy nos liberamos de las cadenas… los vientos de libertad soplan fuerte en nuestra tierra».



La Estafa: Inmediatamente después, solicitaban la compra del activo digital bajo la premisa de ser «el símbolo de la independencia».



Impacto: Al momento de la captura, el mensaje falso ya acumulaba 190 mil visualizaciones, lo que eleva el riesgo de que seguidores hayan caído en la trampa financiera.



Expertos en ciberseguridad advierten que ningún líder político solicita fondos mediante tokens recién creados en redes sociales y recomiendan no interactuar con el contrato publicado.

AgenciaNA

¿Qué es una estafa «rug pull» en el mundo de las criptomonedas?



Un «rug pull» (tirón de alfombra) es un tipo de estafa en la que los desarrolladores de un proyecto cripto promocionan un token para atraer inversiones rápidamente, a menudo utilizando cuentas hackeadas de celebridades para generar confianza. Una vez que el precio sube por la demanda artificial, los estafadores retiran toda la liquidez del mercado y desaparecen, dejando a los inversores con activos que no valen nada.