La inflación de enero fue del 2,9% y se acumulan cinco meses de alzas

El País
Por En Linea Noticias 0

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la inflación de enero fue del 2,9%, de acuerdo a la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

El dato fue difundido este martes por el organismo nacional a través de sus canales oficiales y corresponde al primer registro inflacionario del año.

La división con mayor alza mensual en enero de 2026 fue Alimentos y bebidas no alcohólicas (4,7%), escoltada por Restaurantes y hoteles (4,1%)

En enero de 2026, Noreste fue la región de mayor suba mensual (3,8%).

