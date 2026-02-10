Joven herido al impactar contra un limitador de altura en Camino de los Peregrinos

Fotos: En Línea Noticias

Un joven de entre 25 y 30 años sufrió lesiones de consideración tras un siniestro vial ocurrido este martes por la tarde en el camino de los Peregrinos, frente al cementerio parque Loma de Paz.

El hombre circulaba a bordo de un Volkswagen Vento cuando, por causas que se investigan, impactó de frente contra el limitador de altura ubicado en el lugar.

El hecho fue advertido por personal del cementerio parque Loma de Paz, que dio aviso a las autoridades. En el lugar intervinieron efectivos del Comando de Patrullas de Olavarría (CPO) y una ambulancia del sistema de salud pública municipal.

La víctima fue trasladada a un centro asistencial con heridas calificadas como código amarillo. Según se indicó, el joven se encontraba consciente y manifestaba fuerte dolor en el pecho, pese a que el vehículo contaba con airbags y el conductor llevaba colocado el cinturón de seguridad.

El tránsito permanecía interrumpido en la zona mientras se realizaban las pericias correspondientes.