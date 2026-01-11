Las ventas minoristas Pyme cayeron 5,2% interanual en diciembre

Las ventas del comercio minorista pyme registraron en diciembre una caída interanual del 5,2% a precios constantes, en un escenario todavía condicionado por la debilidad del consumo. En contrapartida, la medición desestacionalizada frente a noviembre mostró un incremento del 5,2%, impulsado principalmente por el movimiento comercial de fin de año.

Con estos resultados, el balance de todo 2025 cerró con una variación positiva acumulada del 2,5%, aunque sin lograr consolidar una recuperación sostenida.

El análisis por rubros confirmó que la tendencia recesiva continúa siendo dominante. Seis de los siete sectores relevados finalizaron diciembre con caídas interanuales, con retrocesos especialmente marcados en Bazar y decoración (-15%), Perfumería (-9,8%) y Textil e indumentaria (-8,5%). La única excepción fue Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción, que logró sostenerse con una leve suba del 0,8%.

Respecto de la situación actual de los comercios, el 55% de los empresarios describió un escenario de estabilidad interanual, mientras que el 27,6% manifestó un empeoramiento en sus condiciones. Si bien el dato sigue siendo negativo, representa una mejora relativa frente a noviembre, cuando el deterioro alcanzaba al 37% de los consultados.

Diciembre funcionó como un alivio financiero transitorio gracias a las fiestas y al cobro de aguinaldos, pero no alcanzó para revertir la caída estructural del consumo, que se mantuvo retraído y estrictamente racional. Las familias priorizaron ofertas y gastos esenciales, en un contexto de persistente pérdida de poder adquisitivo.

De cara a los próximos meses, prevalece una cautela optimista entre los comerciantes. Aunque la mayoría proyecta una mejora económica durante 2026, la inversión continúa limitada por los altos costos y la baja rentabilidad, lo que deja como principal desafío transformar este respiro estacional en una recuperación genuina y sostenida de la demanda.