Látigo y billetera: Javier Milei les transfirió $12.500 millones a cuatro provincias, dos para aliados electorales

Los beneficiados por los ATN fueron los aliados electorales Zdero (Chaco) y Frigerio (Entre Ríos). También el misionero Passalaqua y el santafecino Pullaro.

En el medio del conflicto abierto con gobernadores por el veto de Javier Milei a la ley que reforma la distribución del Fondo de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), la Casa Rosada transfirió $ 12.500 millones a cuatro provincias. En el reparto fueron beneficiadas Misiones, Santa Fe y dos provincias “aliadas”: Entre Ríos y Chaco.

“Las provincias que recibieron los ATN fueron Misiones por $ 4.000 millones; Entre Ríos por $ 3.000 millones; Santa Fe por $ 3.000 millones y Chaco por $ 2.500 millones”, precisó un informe de la consultora Politikón Chaco, sobre los giros que se efectivizaron el último viernes.

El trabajo indica que “si bien aún no se conoce con exactitud el tipo de emergencia manifestada que motivó estos envíos, lo relevante del caso es que se dio en un contexto de conflicto por este mismo instrumento y que, además, ya supera con creces lo transferido durante todo el pasado mes de agosto, cuando fueron por apenas $ 3.000 millones”.

Hugo Passalaqua (Misiones), un mandatario que ha colaborado con la Casa Rosada en el Congreso, recibió $4000 millones. Los aliados electorales Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Leandro Zdero (Chaco) recibieron $3000 millones y $2500 millones, respectivamente, mientras que al santafesino Maximiliano Pullaro -quien viene reclamando por distintos temas a Nación y es parte de Provincias Unidas- le giraron $3000 millones. Frigerio y Zdero estuvieron la semana en la Casa Rosada y en Olivos, en el caso del chaqueño.

“Entre Ríos es la provincia que sacó ventaja este último tiempo, ya que el único envío de agosto fue para esa provincia y sumó otro ATN en septiembre, totalizando así $ 6.000 millones en ATN en los últimos dos meses”, añadió el informe.

Cabe recordar que en esa provincia hay una alianza electoral entre los oficialismos provincial y nacional: Frigerio cerró el acuerdo con La Libertad Avanza (LLA) y presentan candidatos en conjunto. Lo mismo ocurre en Chaco, una de las provincias beneficiadas con ATN durante septiembre: los cabezas de lista para Diputados y para Senadores son de LLA que va en alianza con el oficialismo chaqueño.

Qué pasa con la Provincia y los ATN

Entre enero y agosto de este año, la Nación distribuyó $104.500 millones de ATN. Neuquén, con $15.000 millones, y Salta, con $12.000 millones, fueron los distritos más beneficiados.

En ese mismo período, el Fondo totalizó $611.074 millones, con lo que hasta fines del mes pasado se ejecutó 17,1%, quedando por encima de igual lapso del 2023 y 2024, aunque por debajo del 2022 y 2021, entre otros.

En este contexto, el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, denunció este lunes que el Gobierno nacional acumuló 1.3 billones de pesos que corresponden a las provincias y que “no los distribuyó”, afectando la capacidad de los gobiernos provinciales para atender emergencias y desbalances financieros.

“El Gobierno Nacional ha distribuido menos del 30% de lo recaudado y eso permitió acumular 1.3 billones que son de las provincias”, dijo en conferencia de prensa, y agregó que la ley sancionada por el Congreso y que vetó Javier Milei buscaba que esos recursos pasen a repartirse de manera automática.

“Este veto es un atropello al federalismo y a la autonomía de las provincias. Reiteramos nuestro pedido al Gobierno nacional para que revierta esta decisión y avance hacia políticas económicas que generen crecimiento y desarrollo inclusivo en todo el territorio argentino”, cerró. (DIB)