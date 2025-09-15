Etel Francisca Lopez viuda de Aspiroz (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 15 de Septiembre de 2025 a los 82 años de edad.

Su hijo Mauricio Aspiroz. La madre de sus nietos Cecilia Pastor. Sus nietos Gisela, Alejandro, Anahi y Nahuel Aspiroz. Sus bisnietos Francisca, Valentin y Beltran. Sus hermanos Maria Esther y Carlos Lopez y demás deudos participan su fallecimiento.

SIN VELATORIO. SIN RESPONSO.

INHUMACIÓN: Crematorio Pinos de Paz.

DÍA Y HORA: A confirmar.

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Barrio en el que vivía: Vecina de Barrio Hipolito Irigoyen.

Lugar de nacimiento: Nacida en San Jorge.

Actividad que desarrollaba: Jubilada y Pensionada.