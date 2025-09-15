Etel Francisca Lopez viuda de Aspiroz (Q.E.P.D.)
Falleció en Olavarría el día 15 de Septiembre de 2025 a los 82 años de edad.
Su hijo Mauricio Aspiroz. La madre de sus nietos Cecilia Pastor. Sus nietos Gisela, Alejandro, Anahi y Nahuel Aspiroz. Sus bisnietos Francisca, Valentin y Beltran. Sus hermanos Maria Esther y Carlos Lopez y demás deudos participan su fallecimiento.
SIN VELATORIO. SIN RESPONSO.
INHUMACIÓN: Crematorio Pinos de Paz.
DÍA Y HORA: A confirmar.
SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC
Barrio en el que vivía: Vecina de Barrio Hipolito Irigoyen.
Lugar de nacimiento: Nacida en San Jorge.
Actividad que desarrollaba: Jubilada y Pensionada.