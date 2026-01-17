Trump y Milei involucraron a Argentina en un plan para llevar «paz duradera» a Franja de Gaza

El presidente Trump invitó a Javier Milei a formar parte de la «Junta por la Paz». El argentino aceptó de inmediato. Se desconocen los alcances.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, invitó a Javier Milei a ser uno de los 12 miembros de la “Junta por la Paz”, un organismo creado por el mismo para llevar “paz duradera” a la Franja de Gaza -y a otros conflictos- y su par argentino respondió con una aceptación inmediata.

Trump publicó una carta de invitación a Milei para que designe un representante en la Junta por la Paz, un organismo que forma parte de la nueva fase del plan norteamericano para terminar con el conflicto entre isrealíes y palestinos, en los últimos dos años incluyó ataques del estado judío calificados de “genocidio” por agencias internacionales, en respuesta a una incurso armada en la que la organización antisionista Hamas asesinó y secuestró ciudadanos.

“ Es para mí un gran honor anunciar que se ha formado la Junta por la Paz ”, escribió Trump en su plataforma Truth Social, y añadió que los miembros del organismo se darán a conocer “en breve”. Ahora, uno de ellos es la Argentina. El republicano nombró el viernes al jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio, y al ex primer ministro británico Tony Blair como miembros fundadores. También incluyó a su enviado especial Steve Witkoff, a su yerno Jared Kushner y al presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, entre los integrantes.

“Gracias presidente Trump. Es un honor para mí haber recibido esta noche la invitación para que la Argentina integre, como Miembro Fundador, el Board of Peace, una organización creada por Trump para promover una paz duradera en regiones afectadas por conflictos, empezando por la Franja de Gaza”, se apresuró a responder Milei, en línea con la política de total alineamiento con el presidente de Estados Unidos e Israel que mantiene desde el inicio de su gestión.

En el mensaje de redes sociales, Milei agregó: “ La Argentina siempre estará del lado de los países que luchan de frente contra el terrorismo, que defienden la vida y la propiedad, y que promueven la paz y la libertad. Es un honor para nosotros acompañarlos en tamaña responsabilidad”.

Por ahora, se desconocen los alcances de la colaboración y en qué médida estará involucrada Argentina en el plan. En la carta de invitacion Trump no da precisiones sobre eventuales roles militares, no tampoco diplomáticos. Tampoco indica nada sobre las iniciativas de recontrucción inmobiliaria y de infraestructura en la zona, devastada por los ataques isrelíes. Milei, en su aceptación, tampoco dijo nada.

El plan de Estados Unidos

El plan de paz para Gaza respaldado por Estados Unidos entró en vigor por el 10 de octubre pasado, lo que facilitó el retorno de todos los rehenes en manos de Hamás y el fin de los combates con Israel.

La segunda fase del plan está ahora en marcha, aunque ensombrecida por cuestiones no resueltas. Para los palestinos, la cuestión central aún es la retirada militar completa de Israel de Gaza, un paso incluido en el marco del plan pero para el cual no se ha anunciado un calendario detallado.

Hamás, por su parte, se negó a comprometerse públicamente con un desarme total, una exigencia no negociable por parte de Israel.