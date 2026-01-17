Cerca de 200 nadadores tomaron parte del segundo encuentro municipal de natación

En la mañana de este sábado se realizó el segundo encuentro municipal de natación en el piletón del Bioparque La Máxima, una propuesta que combinó recreación, promoción deportiva y acompañamiento a la disciplina.

La jornada contó con una amplia participación y un importante marco de público, con profesores, familiares y amigos que acompañaron y alentaron a los nadadores a lo largo de toda la actividad.

El encuentro comenzó alrededor de las 9:30 y reunió a chicos y chicas de distintas edades, representantes de colonias de verano de la ciudad y de las localidades. Durante la mañana se desarrollaron pruebas en diferentes estilos y distancias, adaptadas a cada grupo etario.

En total participaron cerca de 200 nadadores pertenecientes a las colonias de verano de los clubes Racing, Ferro, Pueblo Nuevo y Los Zainos, además de El Prado de Hinojo, San Martín de Sierras Bayas, Centros de Día Municipales, Verano Feliz y Escuelas Especiales de verano.

La actividad formó parte de una serie de encuentros que buscan fortalecer la práctica de la natación durante la temporada estival, generar espacios de integración y promover el deporte como herramienta de inclusión y disfrute para chicos y chicas de toda la región.