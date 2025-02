La olavarriense que conquista el mundo del terror con sus efectos especiales

Se llama Yanel Castellano y con «1978», la última película en la que trabajó que llega a los cines el próximo 6 de marzo, ganó en festivales de Venezuela, Canadá y Chile

Desde hace varios años, la olavarriense Yanel Castellano se desempeña en la industria de los FX (efectos especiales prácticos) aplicados a las películas. Más en específico a las de terror.

Su trabajo en los films de los azuleños Nicolás y Luciano Onetti, referentes del cine de género, no pasa inadvertido.

Los FX de Yanel en «1978», la nueva película de los Onetti que llega a los cines el próximo 6 de marzo, obtuvieron el premio máximo de su categoría en los festivales El Grito de Venezuela, Terror in The Bay de Canadá y en el Santiago Horror Film Festival de Chile.

La olavarriense trabajó además en Los Olvidados 2, Saint Catherine, Baby blue, Nightmare radio 1, Play dead, The 100 candles game, The devil’s tail, La forma del bosque, Asylum y The last boy on heart, entre otras.

La película «1978» está protagonizada por Carlos Portaluppi (El marginal), Mario Alarcón (El secreto de sus ojos) y Jorge Lorenzo (El marginal) entre otros y contextualizada en la época de la dictadora militar argentina. Cuenta qué es lo que pasa con uno grupo de militares que secuestran, sin saberlo, a miembros de un culto satánico. Es la primera película que está ambientada en la dictadura del género terror sobrenatural.

El trabajo de la olavarriense se puede ver en todos los personajes. En las caracterizaciones de los monstruos o en las las heridas.

Si bien el estreno en todas las salas del país, inclusive en Olavarría, de la reciente película en la que trabajó Yanel es el 6 de marzo, el viernes 7, sus directores y la olavarriense brindarán una charla gratuita, luego de la proyección, con los asistentes que vayan a la función en la sala del cine Flix de ese día.

