Galli y las paritarias municipales: «muchachos ya pasó un mes, se tenían que haber sentado directamente en la transición»

El ex secretario de gobierno municipal y actual concejal, Hilario Galli realizó declaraciones radiales en la mañana de este viernes donde abordó distintos temas aunque, al hablar de las paritarias municipales, lanzó algunos reproches a la administración de Maximiliano Wesner.

Hilario Galli diálogo con el programa «El Colectivo» que emite Radio Universidad.

El ex funcionario realizó un repaso sobre el comportamiento salarial de los trabajadores municipales y las distintas discusiones paritarias hasta octubre del 2023. «La inflación de 2022 fue de 94,8% y a lo largo del 2022 los sueldos aumentaron un 110,8% o sea que aumentaron bastante por encima de lo que fue el índice de inflación. En el 2023 nosotros las paritarias las terminamos de liquidar en octubre pero con los sueldos de septiembre. Porque en octubre perdimos y a la hora de sentarnos en la Mesa de Transición fue uno de los primeros temas que surgió», dijo Hilario Galli.

El concejal dijo que en esa mesa de transición se consultó a la gestión entrante sobre la decisión de continuar o no la paritaria dado que los fondos para afectar eran del presupuesto que iba a administrar Wesner. «Yo no puedo darle la paritaria que se me ocurre porque voy a estar afectando a la próxima gestión», dijo el ex secretario de Gobierno.

«Hasta el momento que nosotros dimos paritarias llevábamos dando un aumento del 105,3% desde enero a septiembre y en ese mismo periodo la inflación acumulada había sido 103 por lo tanto nosotros no dejamos lo sueldos mal», aseveró Hilario Galli quien además mencionó: «si contamos desde enero de 2022 hasta septiembre de 2023 hubo un aumento de 333 puntos contra un aumento de la inflación de 295%».

El Secretario General de los Trabajadores Municipales, José Salvador Stuppia dijo días atrás que los sueldos de los trabajadores municipales tienen un atraso del ciento por ciento. En este sentido, y si bien no mencionó a Stuppia, Hilario Galli aseveró: «los sueldos no quedaron mal parados. Lo que pasó, es que después que nos fuimos nosotros, tuvimos 8 puntos de inflación en octubre, 12 puntos de inflación en noviembre y 25,5 en diciembre. Esos tres meses, en donde las paritarias quedaron congeladas y no se continuaron suman 53 puntos. En tres meses de dilatar la discusión, el sueldo se fue a la mitad».

«Muchachos ya pasó un mes, se tenían que haber sentado en la transición. Pero evitaron sentarse en la transición y ese evitar sentarse en la transición significa que el salario de los municipales sea cada día peor», indicó Galli.

Para el concejal gallista para que los sueldos de los municipales queden «empardados a la inflación» debería haber un aumento de alrededor de 53%.