Invasión de mosquitos: Como Olavarría en otros municipios deciden no fumigar

Una invasión de mosquitos afecta a Olavarría y varias ciudades bonaerenses y, como todos los temas, se generan debate. ¿fumigar si o no?.

En Olavarría, desde el Municipio, ya se aclaró que no se realizará ningún tipo de fumigación y, entre las razones, se destaca que la fumigación no mata la larva del mosquito por lo que no se interrumpe el ciclo de vida. Al mismo tiempo se remarca que el mosquito genera resistencia a los insecticidas.

La decisión de no fumigar está siendo cuestionada por muchos vecinos que están atormentados por la presencia de los mosquitos que no hacen nada fácil la vida por estas horas.

Otros municipios también han decidido no fumigar.

Es el caso de la municipalidad de Tandil que, en las últimas horas, dio los motivos por los cuales no avanza en este proceso que también en aquella ciudad es pedido por los vecinos.

En un comunicado a los periodistas de la ciudad de Tandil, el Ejecutivo de la localidad serrana dio a conocer los motivos de la no fumigación y coinciden con Olavarría

¿Por qué se recomienda no fumigar?

• Tiene un impacto ambiental altísimo.

• No solo ataca al mosquito, sino también elimina otras especies fundamentales en el desarrollo del ecosistema y afecta a mascotas y seres humanos.

• No mata las larvas, por lo que no detiene el ciclo de vida del mosquito, generando además resistencia a los insecticidas.

• Se recomienda fumigar únicamente en situaciones de epidemia para eliminar a mosquitos adultos portadores de virus y cortar la transmisión, lo que no aplica a este caso.

Comparte esto: Facebook

LinkedIn

Twitter

Telegram

WhatsApp