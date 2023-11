José Eseverri:  «al Centro Cultural se le caen las mamposterías o los techos»

La entrevista completa

El ex intendente Municipal, José Eseverri realizó nuevas declaraciones en el medio de la transición de gobierno entre Ezequiel Galli y Maximiliano Wesner.

José Eseverri ya se había expresado expectante frente al gobierno peronista de Maximiliano Wesner y ahora renovó criticas a la administración de Ezequiel Galli y al estado actual del Municipio.

Eseverri habló con Danisa Jaime, colega de Central de Noticias, en el marco del nuevo aniversario de Olavarría.

En principio, José Eseverri habló del cambio de gobierno municipal: “frente a los cambios de gobierno la verdad que soy optimista. Me parece bueno para la ciudad. Creo que Maxi (Wesner) es una excelente persona que tiene muy buenas intenciones y una formación dentro del peronismo que me parece adecuada para el momento que hoy vive Olavarría, pero también creo que estamos básicamente entre las puertas de cambios de paradigma en la gestión pública que van a impactar muy fuerte en ciudades como las nuestras y que, te diría, excede la gestión municipal”.

En este sentido, Eseverri habló de lo que sería la gestión municipal: “la gestión municipal va a tener un período de, me parece, la necesidad de mostrar mucha austeridad y también mucho orden: austeridad porque no tiene recursos para gastar y orden porque me parece que la gestión necesita un proceso de ordenamiento, de volver a tener una política clara en materia de Salud por ejemplo”.

Eseverri consideró que «la gestión de Maxi un pasivo muy importante que no solamente es económico, que lo vas a ver en el deterioro de los edificios municipales, en el deterioro del salario del trabajador municipal, en la pérdida de una dinámica de la obra pública en la cual Olavarría estaba acostumbrada y que no se ha sostenido en los últimos años”.

Eseverri volvió a criticar a Ezequiel Galli que el 10 de diciembre dejará el Municipio después de ocho años de gestión: «en ocho años la ciudad creció un montón, pero no hay un solo Centro de Salud adicional, no hay un solo Jardín Maternal municipal más, ni Centros de Día, ni Servicios Territoriales nuevos. Hay una concepción del poder que parecía que empezaba y terminaba a diez cuadras de la que vivían los funcionarios de la municipalidad».

Eseverri puntualizó: «cuando vos ves hoy los espacios culturales que nosotros dejamos, por ejemplo, al Centro Cultural (San José) se le caen las mamposterías o los techos, o lo que está pasando con el Teatro. Estás viendo el abandono que hubo en estos años de gestión, entonces ha habido un no mirar esas cosas en los últimos años».

El ex Intendente no dudó en afirmar: “creo que puede haber una mirada mucho más exigente a un gobierno peronista que lo que fueron estos ocho años de Galli, donde hubo mucha disculpa durante mucho tiempo a cosas que Olavarría estaba acostumbrada a tenerlas incorporadas en su activo, que no estaban pasando y que se perdieron”.