ARBA ofrece beneficio fiscal para empleadores de personas con discapacidad y otros colectivos

La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) informó sobre la vigencia de un beneficio impositivo destinado a empleadores que incorporen a su nómina a personas con discapacidad, tuteladas o liberadas, víctimas de trata de personas y trabajadores travestis, transexuales o transgénero.

El trámite permite a los empleadores deducir el equivalente al 50 por ciento del salario bruto, sujeto a aportes y contribuciones, correspondiente al período por el cual se liquida el anticipo del impuesto sobre los Ingresos Brutos.

Para acceder al beneficio, se debe contar con Clave de Identificación Tributaria (CIT) y acreditar que las condiciones que habilitan la deducción existían con anterioridad al inicio de la relación laboral. En los casos de víctimas de trata de personas y de trabajadores travestis, transexuales o transgénero, se requiere además la autorización expresa de la persona empleada para ser incluida en la declaración.

La gestión no tiene costo y se realiza de manera online, mediante la presentación de la Declaración Jurada correspondiente ante el organismo provincial.

Desde ARBA indicaron que este tipo de herramientas busca incentivar la inclusión laboral de colectivos que históricamente enfrentan mayores dificultades de acceso al empleo formal, al tiempo que promueve un impacto positivo tanto en el ámbito social como en el fiscal para los empleadores que adhieran al régimen.