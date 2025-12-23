Asueto judicial los días 24, 26 y 31 de diciembre

a Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires dispuso asueto judicial con suspensión de los términos procesales en todo el ámbito del Poder Judicial bonaerense para los días 24, 26 y 31 de diciembre de 2025.

La medida fue adoptada mediante la Resolución RP N° 1565/25, dictada por la Presidencia del máximo tribunal provincial, y aclara que la suspensión de términos no afecta la validez de los actos judiciales que eventualmente se cumplan durante esas jornadas.

Según se informó, la decisión tiene como objetivo facilitar el desarrollo de las celebraciones de fin de año, garantizando al mismo tiempo la previsibilidad del servicio de justicia y el acceso efectivo a la jurisdicción, sin afectar la prestación de los servicios esenciales.

Asimismo, la resolución tiene en cuenta el Decreto Provincial N° 3063/2025, mediante el cual el gobernador de la provincia declaró asueto administrativo en el ámbito de la Administración Pública Provincial para las mismas fechas, e invitó al Poder Judicial a adoptar una medida similar.

De este modo, durante los días mencionados no correrán los plazos procesales, aunque los organismos judiciales podrán llevar adelante actuaciones cuya validez quedará plenamente resguardada.