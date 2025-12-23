Un motociclista resultó herido tras un choque con un auto

Un siniestro vial ocurrido en la mañana de este lunes en la intersección de Dorrego y Maipú, en el barrio Pueblo, dejó como saldo a un motociclista con lesiones que motivaron su traslado al hospital.

Según se informó oficialmente, personal del Comando de Patrullas de Olavarría intervino en el lugar tras un aviso recibido a través del sistema 911. Al arribar, constataron que, por circunstancias que se tratan de establecer, un automóvil Volkswagen Gol, conducido por una mujer de 23 años, colisionó con una motocicleta Motomel 110 cc que era guiada por un hombre de 34 años.

Como consecuencia del impacto, el conductor del rodado menor sufrió una fractura de húmero. En el lugar se hizo presente una ambulancia del sistema público de salud, que procedió al traslado del herido al centro asistencial en código verde.

El sitio del siniestro fue preservado para la realización de las pericias correspondientes, con intervención de Policía Científica. Ambos vehículos fueron secuestrados y remitidos a la Comisaría Primera de Olavarría, por razones de jurisdicción.

La causa fue caratulada como “Lesiones Culposas” y quedó en manos de la UFI N° 4, a cargo de la Dra. Viceconte. Las actuaciones continúan a fin de determinar la mecánica del hecho.