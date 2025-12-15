«Catástrofe productiva»: La Provincia puso el foco en la pérdida de empresas y empleo por las políticas nacionales

El gobierno de la provincia de Buenos Aires advirtió que la Argentina atraviesa una “catástrofe productiva” como consecuencia del programa económico impulsado por el presidente Javier Milei. La definición fue realizada por el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, durante una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno, en La Plata.

El encuentro fue encabezado junto al ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, y la titular del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU), Romina Barrios.

Un diagnóstico sobre el impacto en la Provincia

En ese marco, Augusto Costa presentó un diagnóstico detallado sobre el impacto de las políticas nacionales en la estructura productiva bonaerense, un territorio que concentra cerca del 38% de la población del país y que tiene en la industria, el agro, el comercio, la construcción y el turismo sus principales motores económicos.

“El gobierno nacional se niega a hablar de economía real y de industria, pero la provincia sufre de lleno las consecuencias del programa económico”, sostuvo Costa.

Según detalló, la actividad económica bonaerense cayó 0,8% entre enero y septiembre de 2025 en comparación con el mismo período de 2023, y acumuló una retracción adicional del 1,3% en ese lapso.

Sectores en caída

Si bien destacó una fuerte recuperación del sector agropecuario, con un crecimiento del 46%, el ministro advirtió que el resto de los sectores productivos muestran retrocesos significativos.

La industria manufacturera cayó casi un 10%, la construcción se desplomó un 23% y el comercio retrocedió un 6,5%, como consecuencia directa de la pérdida del poder adquisitivo y la caída del consumo interno.

Este deterioro también se reflejó en el mercado laboral. En los últimos dos años se perdieron casi 5.000 empresas en la provincia y alrededor de 95.000 puestos de trabajo registrados.

“Se pasó de producir a importar vehículos, lo que impactó de lleno en la producción de automóviles, autopartes y neumáticos, con una pérdida de unos 9.000 empleos”, explicó Costa.

Textiles, alimentos y consumo

El sector textil es otro de los más afectados. La producción cayó un 20% respecto de 2023 y el avance de las importaciones provocó la pérdida de casi 15.000 puestos de trabajo.

En ese sentido, Costa remarcó que las importaciones de bienes de consumo alcanzaron un récord en 2024, con compras por 8.376 millones de dólares, mientras que las operaciones vía courier y plataformas como Shein y Temu crecieron un 300% interanual, hasta llegar a 694 millones de dólares.

La crisis también golpea al rubro de alimentos y bebidas, clave para la provincia. “Hay cierres de empresas y 2.886 puestos de trabajo comprometidos. Aunque en 2025 hubo un leve repunte, estamos en pisos históricos de consumo de lácteos y carnes”, señaló.

Más sectores en retroceso

Otros sectores industriales replican el mismo escenario. La metalmecánica registró caídas de producción, cierres y 1.305 empleos afectados, mientras que también se observaron retrocesos en la industria química.

La construcción perdió alrededor de 2.500 puestos de trabajo, y el turismo mostró señales negativas. Entre las temporadas de verano 2023 y 2025 hubo un 6,6% menos de turistas y una caída del 25% en el consumo en destinos bonaerenses.

Además, el turismo receptivo cayó un 28,1%, mientras que el turismo emisivo creció un 74,8%. “La temporada es crítica”, advirtió Costa, al señalar que el tipo de cambio favorece los viajes al exterior en detrimento de los destinos locales.

El rol de la Provincia

Frente a este panorama, el ministro de Producción sostuvo que la Provincia busca “actuar como escudo y red” ante una crisis que calificó como “generada deliberadamente” desde el Gobierno nacional.

Enumeró como factores centrales el atraso cambiario, las altas tasas de interés, la apertura indiscriminada de importaciones, el aumento de tarifas y costos de producción, y la fuerte caída del poder adquisitivo.

“La política económica incentiva que los argentinos consuman bienes y servicios del exterior y tiene como consecuencia directa la destrucción de la producción argentina y bonaerense”, afirmó. “Detrás de estos números hay familias y proyectos truncos”, agregó.

Finalmente, Costa destacó las políticas productivas impulsadas por la gestión bonaerense, como el programa Arriba Parques, los beneficios impositivos de ARBA y las líneas de crédito del Banco Provincia. “Los dos modelos de Estado y de país son clarísimos”, concluyó.