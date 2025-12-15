Esquivó un enjambre de abejas, lo chocaron y ahora cobrará más de 80 millones de pesos

Un vecino de Coronel Suárez recibirá una indemnización superior a los 80 millones de pesos luego de un extenso proceso judicial iniciado en 2018, que tuvo un giro clave en la segunda instancia.

Según informaron El Orden de Pringles y La Nueva, la Cámara en lo Civil y Comercial de Bahía Blanca condenó al conductor de una camioneta y a su aseguradora a resarcir económicamente a un ciclista que fue atropellado desde atrás mientras intentaba esquivar un enjambre de abejas.

El fallo revocó una sentencia de primera instancia que había rechazado la demanda del damnificado, al considerar que había realizado una maniobra imprevista que provocó el accidente. Los camaristas, en cambio, responsabilizaron al conductor del vehículo de mayor porte.

El accidente

El hecho ocurrió el 2 de diciembre de 2018, alrededor de las 16 horas, cuando una camioneta Toyota SW4, conducida por Mariano Adrián Mariño, embistió desde atrás a la bicicleta en la que circulaba un hombre de 43 años, identificado como L.G.L.

Como consecuencia del impacto, el ciclista sufrió lesiones de extrema gravedad, entre ellas politraumatismos, fractura de nariz y clavícula, y una severa lesión en tibia y peroné que le provocó un acortamiento permanente de una pierna.

El cambio de criterio judicial

En primera instancia, el juez Néstor Javier Carlos había rechazado la demanda al sostener que la víctima circulaba con auriculares y que la aparición repentina de una “nube de insectos” motivó una maniobra brusca que sorprendió al conductor.

Sin embargo, la Sala I de la Cámara, con los votos de los jueces Marcelo Osvaldo Restivo y Fernando Carlos Kalemkerian, desestimó ese razonamiento y aplicó el principio de responsabilidad objetiva.

Los magistrados sostuvieron que quien conduce una cosa riesgosa, como una camioneta, debe responder por los daños causados, salvo que la culpa de la víctima sea total. “Circular por una avenida al mando de una cosa riesgosa y embestir a un ciclista por detrás fue el hecho apto para ocasionar el daño”, señalaron en la resolución.

De este modo, consideraron que ni la maniobra para esquivar abejas ni el uso de auriculares resultaban motivos suficientes para eximir de responsabilidad al conductor.

El monto de la indemnización

La sentencia fijó un resarcimiento total de $80.887.000, más intereses, discriminado de la siguiente manera:

$63 millones por incapacidad laboral y daño patrimonial, con una incapacidad permanente del 42% .

por incapacidad laboral y daño patrimonial, con una incapacidad permanente del . $15 millones por daño moral.

por daño moral. $2,5 millones por gastos médicos y traslados.

por gastos médicos y traslados. $500.000 por el valor de la bicicleta.

La condena alcanza tanto al conductor del vehículo como a la aseguradora La Segunda.