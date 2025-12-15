Fuerte caída del empleo registrado y de empleadores en los primeros dos años de Milei

Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) reveló una fuerte contracción del empleo registrado y de la cantidad de empleadores durante los casi primeros dos años de la gestión del presidente Javier Milei.

El estudio analiza la evolución del mercado laboral entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025, a partir de datos oficiales del sistema de Seguridad Social publicados por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).

Según el relevamiento, la cantidad de empleadores con trabajadores registrados pasó de 512.357 a 492.223, lo que implica la desaparición de 20.134 empresas en ese período. En promedio, 30 empleadores dejaron de registrar personal por día, reflejando un deterioro sostenido del entramado productivo formal.

Los sectores más afectados

En términos absolutos, el sector de transporte y almacenamiento fue el más golpeado, con 4.851 empleadores menos. Le siguieron el comercio mayorista y minorista, junto con la reparación de vehículos, que perdió 3.750 empleadores, los servicios inmobiliarios, con una caída de 3.005, y los servicios profesionales, científicos y técnicos, con 2.198 empresas menos.

Si se observa la caída en términos relativos, transporte y almacenamiento volvió a encabezar el ranking, con una contracción del 12,3% en la cantidad de empleadores. Detrás se ubicaron los servicios de organizaciones y órganos extraterritoriales (-11,6%), los servicios inmobiliarios (-10,1%) y la construcción, que registró una baja del 8,1%.

Más de 280 mil empleos formales perdidos

La reducción del número de empleadores estuvo acompañada por una fuerte caída del empleo registrado. De acuerdo al informe, la cantidad de trabajadores formales pasó de 9.857.173 a 9.576.189, lo que representa una baja del 2,85%.

En términos absolutos, se perdieron 280.984 puestos de trabajo, un promedio cercano a 420 empleos menos por día desde el inicio de la actual administración nacional.

El sector más afectado fue la administración pública, defensa y seguridad social obligatoria, con 88.342 puestos menos. Le siguieron la construcción, que perdió 77.383 empleos, y la industria manufacturera, con una caída de 59.127 trabajadores. El sector de transporte y almacenamiento también registró un fuerte retroceso, con 53.642 empleos menos.

El impacto según el tamaño de las empresas

El informe del CEPA advierte además que el 99,6% de los empleadores que dejaron de registrar trabajadores fueron empresas de hasta 500 empleados. Las firmas de mayor tamaño representaron apenas el 0,4% de los casos.

Sin embargo, la mayor parte de la pérdida de puestos de trabajo se concentró en las empresas de más de 500 trabajadores, que explicaron el 69,4% del total del empleo destruido durante el período analizado.