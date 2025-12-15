La Provincia modificará los subsidios energéticos desde enero de 2026

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, anunció que a partir de enero de 2026 la provincia de Buenos Aires aplicará cambios en el esquema de subsidios energéticos, en sintonía con las modificaciones que impulsa el Gobierno nacional.

Según explicó, el objetivo es revisar los criterios de inclusión y exclusión de la tarifa social y adecuarse a la nueva segmentación que definirá la Secretaría de Energía de la Nación. Las medidas serán informadas con antelación para evitar impactos sorpresivos en los usuarios.

“Hay cambios que se vienen en materia de subsidios a la energía, en virtud de las modificaciones que está llevando adelante el Gobierno nacional”, señaló Bianco durante una conferencia de prensa en la Gobernación bonaerense.

Fin de la tarifa social en barrios cerrados

Uno de los principales cambios será la eliminación de la tarifa social para viviendas ubicadas en barrios cerrados. A partir de enero de 2026, dejarán de recibir subsidios 79.500 usuarios en toda la provincia.

De ese total, 66.900 corresponden al Gran Buenos Aires, en zonas bajo regulación de Edenor y Edesur, mientras que 12.600 pertenecen al interior bonaerense, en áreas reguladas por el OCEBA.

“Se van a eliminar todos los subsidios a las residencias que estén en barrios cerrados”, afirmó Bianco. La medida surge de un trabajo conjunto con ARBA y el Ministerio de Economía provincial, orientado a revisar los criterios de asignación del beneficio.

Cambios en la segmentación energética

El ministro también explicó que el actual esquema nacional de segmentación energética será reemplazado. Hoy, los usuarios están divididos en tres categorías:

N1 : altos ingresos, sin subsidio.

: altos ingresos, sin subsidio. N2 : bajos ingresos, con subsidio del 65% hasta cierto consumo.

: bajos ingresos, con subsidio del 65% hasta cierto consumo. N3: ingresos medios, con subsidio del 50% en un tramo limitado.

Ese sistema será sustituido por dos categorías. Por un lado, hogares con subsidio, que serán aquellos con ingresos menores a tres canastas básicas totales, con asistencia sobre un consumo de hasta 300 kWh mensuales en meses de alta demanda y 150 kWh en meses templados. Por otro, hogares sin subsidio, con ingresos superiores a ese umbral.

Qué pasará con la tarifa social bonaerense

Bianco explicó que la Provincia tenía un esquema que replicaba parcialmente la segmentación nacional para las empresas reguladas por el OCEBA. Allí existían dos grupos: uno de usuarios con ingresos menores a dos salarios mínimos, que seguirá recibiendo la tarifa social, y otro que replicaba la categoría N2 nacional.

Con la eliminación de esa categoría a nivel nacional, esos usuarios quedarían excluidos. Sin embargo, el ministro aclaró que la Provincia mantendrá el subsidio, siempre que se cumplan ciertas condiciones.

“Vamos a poder seguir subsidiándolos e incluirlos en la tarifa social provincial, siempre y cuando se inscriban en la página del OCEBA y cumplan los requisitos”, indicó.

Bianco remarcó que el objetivo es informar con tiempo a los usuarios bonaerenses. “No queremos que de un día para otro se enteren de que se quedaron sin subsidios”, concluyó.