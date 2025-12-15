La Provincia exigirá identificación biométrica para acceder al juego online

El gobierno bonaerense estableció la obligatoriedad de implementar sistemas de identificación biométrica y verificación de identidad en todos los sitios habilitados de juego online, con el objetivo de impedir el acceso de menores y combatir el avance del juego problemático.

El anuncio fue realizado por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, durante su habitual conferencia de prensa de los lunes. La medida deberá aplicarse en un plazo máximo de 60 días y alcanzará a todas las licenciatarias de apuestas online que operan de manera legal en la provincia.

Según explicó el funcionario, el nuevo sistema exigirá datos biométricos y prueba de “fe de vida” al momento de ingresar a las plataformas. De esta manera, se busca evitar que niñas, niños y adolescentes accedan utilizando perfiles de adultos, una práctica frecuente en este tipo de apuestas.

“Establecimos la obligatoriedad de que el ingreso a los sitios de juego online habilitados sea con datos biométricos, para garantizar que no haya ningún menor. Esto deberá implementarse en los próximos 60 días en todas las plataformas”, señaló Bianco.

Asistencia y prevención del juego compulsivo

El ministro recordó además que en la provincia funciona el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo, coordinado por el Instituto Provincial de Lotería y Casinos, organismo encargado de regular la actividad.

El programa cuenta con diez sedes de atención en Mar del Plata, Pergamino, Vicente López, Morón, Avellaneda, La Plata, Necochea, Tandil, Olavarría y Bahía Blanca, donde se brinda atención psicológica y acompañamiento a personas con problemas de adicción al juego.

Asimismo, se articula con la red pública de salud mental y con líneas telefónicas gratuitas:

0800-222-5462 (Ministerio de Salud) y 0800-444-4000 para asesoramiento.

Apuestas ilegales y denuncias penales

Bianco también advirtió sobre el avance del juego ilegal online y recordó que todos los sitios con dominios “.com” o “.net” son ilegales. Los únicos autorizados en la provincia son aquellos que finalizan en “.bet.ar”.

En ese marco, informó que recientemente se realizaron 300 denuncias penales contra sitios de apuestas ilegales, además de 120 presentaciones judiciales que derivaron en 50 allanamientos, logrando desarticular organizaciones de juego clandestino.