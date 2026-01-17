Jubilado pistolero: “Mamita te voy a partir toda” le dijo a la hija de su vecino y todo terminó a los tiros

(NA) – Un jubilado de 78 años fue arrestado este viernes 16 de enero en La Plata, a causa de un conflicto entre vecinos que terminó en un tiroteo, todo ocurrió en el barrio de Melchor Romero, en un domicilio ubicado en en 159 entre 518 y 519.

El implicado fue aprehendido luego de que el padre de una joven se dirigió hasta su casa para pedirle que deje de acosar a su hija adolescente.

La discusión verbal escaló y el abusador abrió fuego, tiró tres tiros y de milagro no hubo heridos. Le incautaron un arma calibre 38 y balas aptas para el disparo.

Cansada de ser blanco de insultos y exabruptos de índole sexual, una joven menor de edad le contó a su padre que el vecino la acosaba y el caso alcanzó dimensiones impensadas.

El papá de la víctima confrontó al abusador de su hija, este último contestó con insultos e ingresó a su vivienda, al salir tenía un arma de fuego en una de sus manos.

El jubilado identificado como Natalicio Duarte Gonzalez (78) disparó tres veces cerca del cuerpo del denunciante al tiempo que lo amenazó de muerte.

La policía intercedió y arrestó al acosador, también le quitaron el arma y las balas. El jubilado detenido fue imputado por acoso sexual y por abuso de arma.

La causa penal quedó a cargo de la Fiscalía 16 de Juan Cruz Condomí Alcorta. Intervinieron oficiales de la Comisaría 14ta.