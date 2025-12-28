RN N° 226: Estaba tan borracho que ni alcoholímetro pudo decir cuánto había tomado

Un conductor fue aprehendido el jueves por la tarde, en pleno feriado de Navidad, mientras circulaba por la Ruta Nacional 226, a la altura del kilómetro 64,5, en jurisdicción de Balcarce, tras arrojar una alcoholemia tan elevada que no pudo ser medida por los dispositivos habituales.

De acuerdo a lo informado por el sitio La Vanguardia, el hecho ocurrió durante un operativo de control vial llevado adelante por el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires. La intervención se inició luego de una alerta emitida por la Policía Vial, que advirtió sobre un vehículo que realizaba maniobras peligrosas sobre la traza.

Al ser sometido al test de alcoholemia, los equipos registraron un resultado de “desbordamiento de rango”, una condición que indica que el nivel de alcohol en sangre superó la capacidad máxima de medición de los aparatos utilizados.

Ante esta situación, los agentes labraron la infracción correspondiente, dispusieron la retención del vehículo y establecieron que un conductor alternativo se hiciera cargo del rodado. El automovilista quedó a disposición del proceso judicial correspondiente.

Desde el Ministerio de Transporte recordaron que niveles de alcohol superiores a los 3 gramos por litro de sangre provocan una grave depresión del sistema nervioso central, pérdida de reflejos y riesgo de pérdida de conocimiento, condiciones que representan un serio peligro para la conducción y la seguridad vial.