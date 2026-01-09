Siguen en baja los trámites de cambio de género en la provincia de Buenos Aires

Con información de DIB

Los trámites de cambio de género en la provincia de Buenos Aires volvieron a registrar una caída sostenida durante 2025, por segundo año consecutivo, según datos oficiales del Registro de las Personas.

De acuerdo con ese relevamiento, durante el último año se realizaron 921 trámites, lo que representa un promedio de 18 por semana. La cifra marca una baja del 34% en comparación con 2024, cuando se habían contabilizado 1.237 cambios de género.

El descenso es aún más marcado si se toma como referencia el año 2023, cuando se registraron 1.629 trámites en territorio bonaerense. En ese caso, la caída interanual alcanza el 56,5%.

Según el detalle de 2025, de los 921 trámites realizados, 571 correspondieron a cambios de género masculino, 261 a femenino y 89 a identidades no binarias. En años anteriores, los números habían sido superiores incluso durante la pandemia: en 2022 se contabilizaron 1.389 casos y en 2021 1.115.

El trámite de cambio de género permite solicitar la rectificación registral del sexo, el cambio de nombre de pila y la imagen cuando estos no coinciden con la identidad de género autopercibida. El procedimiento incluye la modificación de la partida de nacimiento y, posteriormente, la emisión de un nuevo Documento Nacional de Identidad, conforme a lo establecido por la Ley 26.743.

La Ley de Identidad de Género

La Ley de Identidad de Género fue sancionada el 9 de mayo de 2012 y reconoce el derecho de todas las personas a ser identificadas de acuerdo con su identidad de género autopercibida. En su momento, la norma posicionó a la Argentina como uno de los primeros países del mundo en garantizar este derecho mediante un procedimiento administrativo.

En relación con las edades, los datos indican que el 24% de los trámites corresponde a personas menores de 17 años, con un total de 1.562 casos acumulados, en su mayoría de género masculino. No obstante, el grupo etario con mayor cantidad de cambios registrados es el de 18 a 29 años, que concentra el 58,5% del total.

En tanto, el 11,2% de los trámites corresponde a personas de entre 30 y 39 años, mientras que el 7,3% restante fue realizado por mayores de 40 años.