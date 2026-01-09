Radiografía de la adopción en la Provincia: más de 5.400 procesos concretados en los últimos cinco años
Datos oficiales del Registro de las Personas bonaerense revelan que, tras el impacto de la pandemia, las adopciones se estabilizaron en torno a los 900 casos anuales. El grupo de 5 a 9 años lidera las estadísticas.
Por Redacción En Línea Noticias
El Registro de las Personas de la provincia de Buenos Aires difundió un detallado informe estadístico sobre los procesos de adopción finalizados en el territorio bonaerense entre los años 2020 y 2025. Las cifras arrojan un total de 5.431 adopciones, marcando una tendencia que, si bien tuvo su pico máximo en 2021, se ha mantenido con notable regularidad en los últimos años.
Evolución anual: del freno de la pandemia al récord de 2021
El análisis histórico muestra cómo la actividad judicial y administrativa se vio afectada por el contexto sanitario. El año 2020 registró la cifra más baja del período con 559 adopciones (278 mujeres y 281 varones).
Sin embargo, el 2021 marcó un hito con 1.101 procesos concluidos, lo que representó un incremento del 96% respecto al año anterior, posiblemente debido a la resolución de expedientes acumulados durante el aislamiento. Desde entonces, la provincia mantiene un promedio cercano a las 950 adopciones anuales:
|Año
|Total Adopciones
|Variación Interanual (%)
|2020
|559
|—
|2021
|1.101
|+96,96%
|2022
|941
|-14,53%
|2023
|978
|+3,93%
|2024
|925
|-5,42%
|2025
|927
|+0,22%
Edades: un cambio de paradigma en la elección de las familias
Uno de los datos más destacados del informe es la distribución por franjas etarias.
El grupo con mayor cantidad de adopciones es el de niños y niñas de entre 5 y 9 años, que representa el volumen más alto de la estadística. Asimismo, destaca el número de adolescentes y jóvenes: 1.117 personas de entre 13 y 17 años y 1.071 casos de personas de 18 años o más.
Paridad de género
En cuanto al género de las personas adoptadas, los números muestran una paridad casi absoluta a lo largo de los años. De las 5.431 personas, el 52% (2.863) fueron mujeres y el 48% (2.568) varones, manteniendo esta proporción estable en casi todas las categorías de edad.
|Franja Etaria
|Femenino
|Masculino
|Total
|0 a 4 años
|461
|419
|880
|5 a 9 años
|683
|715*
|1.398
|10 a 12 años
|473
|484
|957
|13 a 17 años
|608
|509
|1.117
|18 años o más
|638
|433
|1.071
Saber más de adopciones
Te invitamos a revivir la entrevista con el doctor Santiago Guillermo Arrondo, Juez de Familia de Olavarría en el ciclo CoNverSo.
Durante buena parte de la charla se aborda la temática de las adopciones: sus mitos y realidades.