Radiografía de la adopción en la Provincia: más de 5.400 procesos concretados en los últimos cinco años

El Registro de las Personas de la provincia de Buenos Aires difundió un detallado informe estadístico sobre los procesos de adopción finalizados en el territorio bonaerense entre los años 2020 y 2025. Las cifras arrojan un total de 5.431 adopciones, marcando una tendencia que, si bien tuvo su pico máximo en 2021, se ha mantenido con notable regularidad en los últimos años.

Evolución anual: del freno de la pandemia al récord de 2021

El análisis histórico muestra cómo la actividad judicial y administrativa se vio afectada por el contexto sanitario. El año 2020 registró la cifra más baja del período con 559 adopciones (278 mujeres y 281 varones).

Sin embargo, el 2021 marcó un hito con 1.101 procesos concluidos, lo que representó un incremento del 96% respecto al año anterior, posiblemente debido a la resolución de expedientes acumulados durante el aislamiento. Desde entonces, la provincia mantiene un promedio cercano a las 950 adopciones anuales:

Año Total Adopciones Variación Interanual (%) 2020 559 — 2021 1.101 +96,96% 2022 941 -14,53% 2023 978 +3,93% 2024 925 -5,42% 2025 927 +0,22%

Edades: un cambio de paradigma en la elección de las familias

Uno de los datos más destacados del informe es la distribución por franjas etarias.

El grupo con mayor cantidad de adopciones es el de niños y niñas de entre 5 y 9 años, que representa el volumen más alto de la estadística. Asimismo, destaca el número de adolescentes y jóvenes: 1.117 personas de entre 13 y 17 años y 1.071 casos de personas de 18 años o más.

Paridad de género

En cuanto al género de las personas adoptadas, los números muestran una paridad casi absoluta a lo largo de los años. De las 5.431 personas, el 52% (2.863) fueron mujeres y el 48% (2.568) varones, manteniendo esta proporción estable en casi todas las categorías de edad.

Franja Etaria Femenino Masculino Total 0 a 4 años 461 419 880 5 a 9 años 683 715* 1.398 10 a 12 años 473 484 957 13 a 17 años 608 509 1.117 18 años o más 638 433 1.071

