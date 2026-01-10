Federico Aguilera encabezó la apertura de Escuelas Abiertas de Verano

Con la participación de más de mil niños, niñas y adolescentes, este viernes se puso en marcha una nueva temporada del programa Escuelas Abiertas de Verano en Olavarría. La apertura se realizó en el piletón del Bioparque Municipal “La Máxima”, uno de los espacios donde se desarrollarán las actividades.

La propuesta está orientada a ofrecer durante el receso estival espacios de recreación, aprendizaje y contención, y alcanza a chicos y chicas de distintos barrios de la ciudad y de localidades del Partido.

El programa depende de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires y se implementa de manera articulada entre el sistema educativo y el Municipio, con la participación de clubes y otras instituciones que funcionan como sedes. En ese marco, se garantiza el acceso a las piletas, el traslado de los participantes, la presencia de guardavidas y profesores, y el funcionamiento general de las actividades.

Durante esta temporada, más de 20 sedes educativas estarán involucradas en el desarrollo del programa, que además incluye la provisión de desayuno y almuerzo para los chicos y chicas que participan. Desde esos establecimientos también parten y regresan los micros que los trasladan hacia los distintos natatorios.

Las actividades acuáticas se llevan adelante en espejos de agua distribuidos en clubes y espacios recreativos de distintas localidades, entre ellos Sierra Chica, Hinojo, Sierras Bayas, Loma Negra, Espigas, Recalde, Blanca Grande, Colonia San Miguel, además del Club Racing y el Bioparque Municipal La Máxima.

Escuelas Abiertas de Verano se consolida así como una de las propuestas centrales del verano en Olavarría, con alcance territorial y una fuerte convocatoria de niños, niñas y adolescentes durante las vacaciones.

Las sedes del programa en Olavarría y las localidades

El programa se desarrolla en más de 20 sedes educativas y comunitarias distribuidas en distintos puntos del Partido de Olavarría. Entre ellas se encuentran los Centros de Educación Complementaria 803 (Sierra Chica), 804 (Hinojo), 805 (Sierras Bayas), 802 y 801; las escuelas primarias 79 de Loma Negra, 30 de Espigas, 10 de Recalde, 75 de Blanca Grande, 5 de Colonia San Miguel, 59, 22, 58, 55, 24, 56, 65 y 6; la Escuela Secundaria N° 1; las escuelas de Educación Especial 502, 504 y 505; el Centro de Formación Integral, los Talleres Protegidos y el Centro de Educación Física N° 44.

El énfasis en el trabajo conjunto y el acceso a las actividades

Durante la apertura del programa, Federico Aguilera destacó el trabajo articulado entre el sistema educativo, el Municipio, los docentes y referentes barriales para garantizar el funcionamiento de Escuelas Abiertas de Verano. Remarcó la importancia de que los chicos y chicas puedan acceder durante el verano a la pileta y a distintas actividades culturales, deportivas y recreativas, al tiempo que valoró el espacio como una oportunidad para compartir, aprender y generar vínculos.

“Hay un gran trabajo conjunto de muchísimas personas del área de Educación, de la provincia de Buenos Aires, del Municipio, los profes, los referentes barriales, y un montón de gente que está trabajando para que ustedes hoy tengan la posibilidad de disfrutar durante todo el verano de la pileta y de diferentes actividades culturales, deportivas, recreativas y tener la posibilidad también de compartir, hacerse amigos, aprender nuevas cosas y jugar”, destacó Federico Aguilera.

“Son más de 23 instituciones educativas que están trabajando en conjunto con más de 1000 chicos en todo el partido de Olavarría. Es un gran esfuerzo que se está haciendo, así que simplemente desearles que lo disfruten, que salga todo bien y estamos a disposición para trabajar en conjunto”, agregó.

El subsecretario de Deportes del Municipio Juan Pablo Arouxet, puso en valor el trabajo articulado con el área de Educación, con los clubes y la participación del staff de profesores que permiten “iniciar una nueva temporada de Escuelas Abiertas de Verano, en un trabajo que articulamos desde el Municipio de Olavarría movilizados por la necesidad de trabajar con todos ustedes que vienen con ganas de aprender a nadar o mejorar lo aprendido. Esto sería imposible si no hacemos todo ese trabajo en conjunto y articulado. Así que, disfruten, que pasen el mejor de los veranos”.