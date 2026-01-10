La Facultad de Derecho de la UNICEN abrió la inscripción a sus carreras en Azul

La Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN) mantiene abierta la inscripción para el ciclo académico 2026 en su sede de Azul, donde se dictan las carreras de Abogacía y Tecnicatura Universitaria en Gestión Pública.

En el caso de la Tecnicatura Universitaria en Gestión Pública, el ingreso es directo y contempla un Módulo Introductorio a la Vida Universitaria, orientado a acompañar a los ingresantes en el proceso de adaptación al ámbito académico. La inscripción ya se encuentra habilitada y se realiza de manera online a través del sitio institucional.

Por su parte, la carrera de Abogacía cuenta con un curso de ingreso obligatorio. Para quienes opten por la modalidad intensiva, el dictado está previsto para el mes de febrero de 2026, con inscripción abierta hasta el 30 de enero. La fecha exacta de inicio será informada oportunamente.

Además, existe la posibilidad de rendir el ingreso en condición libre, a través de las mesas habilitadas en febrero, marzo o julio, para lo cual se recomienda consultar previamente los plazos de inscripción correspondientes.

Los requisitos, el cronograma completo y el detalle del proceso de inscripción se encuentran disponibles en la página oficial de la Facultad de Derecho de la UNICEN.