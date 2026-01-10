La Unión Deportiva Regional 2026 contará con 31 equipos de cuatro ligas

Quedó definido el listado de clubes que participarán de la temporada 2026 de la Unión Deportiva Regional (UDR), tras el cierre del plazo de inscripción. El certamen regional reunirá a 31 equipos de las ligas de Olavarría, Bolívar, Azul y Laprida, y otorgará plazas para el próximo Torneo Regional Amateur.

Según confirmaron fuentes de la Liga de Fútbol de Olavarría (LFO), la competencia tendrá en esta quinta edición el regreso de la Liga de Azul, que volverá a formar parte del torneo.

Por la Liga de Fútbol de Olavarría fueron confirmados 11 clubes: Estudiantes, Racing A. Club, Ferro Carril Sud, El Fortín, Embajadores, Espigas, Municipales, Loma Negra, San Martín, Sierra Chica y Atlético Hinojo. En tanto, Colonias y Cerros manifestó su intención de participar, aunque su inclusión quedó supeditada a la resolución de cuestiones administrativas.

Desde Bolívar participarán ocho instituciones: Bull Dog, Bancario, Deportivo Pirovano, Atlético Urdampilleta, Balonpié, Casariego, Independiente y Empleados de Comercio.

La Liga de Azul estará representada por cinco clubes: Alumni, Piazza, Boca, Vélez y Cemento.

En tanto, por la Liga de Laprida competirán siete equipos: Jorge Newbery, Lilán, Juventud, Platense, Deportivo Barracas, Ingeniero Jorge Newbery y Racing Club.

De acuerdo a lo informado, el torneo estará conformado por cuatro zonas de ocho equipos cada una, en el marco de una competencia que continúa consolidándose a nivel regional.