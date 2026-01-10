Myriam Ethel Grimaldi vda. de Corvi (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 9 de enero de 2026 a los 92 años de edad. Sus hijos Gustavo Osvaldo Corvi y Miriam Grisel Caglieris, sus nietos, bisnietos, tataranietos y demás familiares participan su fallecimiento.

Nacida en Avellaneda, provincia de Buenos Aires, era jubilada, pensionada y vecina de la localidad de Sierra Chica.

Sus restos son velados en España 2942, departamento «D», a partir de las 12:00 horas. Se realizará un responso en la capilla ardiente y la inhumación tendrá lugar el sábado 10 de enero a las 13:30 horas en el Cementerio Loma de Paz. El servicio se encuentra adherido a Coopelectric.