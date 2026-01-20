Bolívar: El intendente Bucca fue a la justicia y logró allanamientos en una causa por picadas clandestinas

Con información del diario La Mañana

A raíz de una investigación iniciada a finales de 2025, la Sub DDI Bolívar encabezó este martes cinco allanamientos simultáneos que contaron con la colaboración estratégica de la Sub DDI Olavarría, la DDI Azul y la Sub DDI Las Flores.

Los allanamientos son consecuencia de una causa penal promovida por el intendente Eduardo «Bali» Bucca que busca terminar con las picadas clandestinas en la vecina localidad.

El despliegue, que también incluyó a la Comisaría local, Patrulla Rural y Defensa Civil, fue el resultado de una causa penal por «Prueba Ilegal de Velocidad con Vehículo Automotor», enmarcada en el artículo 193 bis del Código Penal.

La pesquisa se activó originalmente tras una mesa de seguridad en el municipio de la que participaron funcionarios ejecutivos y la fiscal Julia María Sebastián, atendiendo al reclamo de vecinos que alertaban sobre la recurrencia de estas pruebas de velocidad en la planta urbana.

El éxito de los procedimientos se basó en el cruce de datos obtenido mediante las cámaras del Centro de Monitoreo Municipal y las denuncias recibidas en las líneas de emergencia 101 y 911, lo que permitió identificar con precisión a los responsables. Durante los operativos se logró el secuestro de una Honda Tornado 250 cc, una Honda CG Titán 150 cc y una Gilera 110 cc, además de varios teléfonos celulares que serán peritados para profundizar la investigación.

Por disposición de la fiscalía local, los titulares de los rodados fueron imputados y las actuaciones se derivaron al Juzgado de Faltas municipal para evaluar las infracciones de tránsito y la continuidad del secuestro de los vehículos, mientras las autoridades advierten que no se descartan nuevas intervenciones judiciales en los próximos días.