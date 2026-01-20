Oportunidad para invertir en la costa: Tres Arroyos subasta 48 lotes en Claromecó

Con información de La Voz del Pueblo

La Municipalidad de Tres Arroyos lanzó una convocatoria que despierta interés en toda la región: el próximo sábado 31 de enero se realizará la subasta pública de 48 terrenos en la villa balnearia de Claromecó.

Se trata de una zona estratégica, ubicada frente a la emblemática Estación Forestal «Ingeniero Gerardo Paolucci».

Los lotes, situados entre la Avenida 26 y la calle 43, cuentan con una superficie promedio de 255 metros cuadrados (con una ligera variación en las esquinas de 250,5 m²).

Valores y modalidades de pago

Uno de los puntos clave para los inversores de la zona es la modalidad de pago, que busca facilitar el acceso a la propiedad:

Base: Desde los 13.000 dólares (más gastos de operatoria).

Desde los (más gastos de operatoria). Conversión: El valor se pesifica tomando como referencia el tipo de cambio vendedor del Banco Nación al cierre del día hábil anterior a la subasta.

El valor se pesifica tomando como referencia el tipo de cambio vendedor del al cierre del día hábil anterior a la subasta. Seña: El día del remate se deberá abonar el 10% del valor adjudicado.

El día del remate se deberá abonar el del valor adjudicado. Financiación: El saldo restante puede cancelarse al contado (dentro de los 30 días) o financiarse en 6 o 12 cuotas mensuales y consecutivas.

Transparencia y exhibición

El acto estará a cargo de los martilleros Carolina Winkler y Gustavo Juárez, designados mediante sorteo público. Para quienes deseen viajar a conocer el terreno antes de ofertar, se programó una jornada de exhibición el 28 de enero, de 9:00 a 11:00 horas, en el lugar de los lotes.