Oportunidad para invertir en la costa: Tres Arroyos subasta 48 lotes en Claromecó
Con información de La Voz del Pueblo
La Municipalidad de Tres Arroyos lanzó una convocatoria que despierta interés en toda la región: el próximo sábado 31 de enero se realizará la subasta pública de 48 terrenos en la villa balnearia de Claromecó.
Se trata de una zona estratégica, ubicada frente a la emblemática Estación Forestal «Ingeniero Gerardo Paolucci».
Los lotes, situados entre la Avenida 26 y la calle 43, cuentan con una superficie promedio de 255 metros cuadrados (con una ligera variación en las esquinas de 250,5 m²).
Valores y modalidades de pago
Uno de los puntos clave para los inversores de la zona es la modalidad de pago, que busca facilitar el acceso a la propiedad:
- Base: Desde los 13.000 dólares (más gastos de operatoria).
- Conversión: El valor se pesifica tomando como referencia el tipo de cambio vendedor del Banco Nación al cierre del día hábil anterior a la subasta.
- Seña: El día del remate se deberá abonar el 10% del valor adjudicado.
- Financiación: El saldo restante puede cancelarse al contado (dentro de los 30 días) o financiarse en 6 o 12 cuotas mensuales y consecutivas.
Transparencia y exhibición
El acto estará a cargo de los martilleros Carolina Winkler y Gustavo Juárez, designados mediante sorteo público. Para quienes deseen viajar a conocer el terreno antes de ofertar, se programó una jornada de exhibición el 28 de enero, de 9:00 a 11:00 horas, en el lugar de los lotes.