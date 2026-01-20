El arquero olavarriense Joaquín Barrionuevo es nuevo refuerzo de Aldosivi

Se confirmó el traspaso de Joaquín Barrionuevo al Club Atlético Aldosivi. El arquero, perteneciente a la categoría 2011, iniciará su ciclo en la institución marplatense tras completar el proceso de fichaje para integrar las filas del «Tiburón» en las competencias organizadas por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Barrionuevo inició su etapa formativa en el Club Ferro Carril Sud de Olavarría. Durante la temporada 2025, integró -a préstamo – el plantel de la octava división del Club Racing, donde mantuvo la titularidad a lo largo del año.

Barrionuevo, además, formó parte de la Selección Juvenil de la Liga de Fútbol de Olavarría.

Su desempeño en el ámbito local fue el disparador para esta nueva etapa.

En el transcurso del último año, además, el futbolista fue convocado a diversas evaluaciones técnicas en el Club Atlético Vélez Sarsfield. Tras esas pruebas, los captadores de la institución de Liniers mantuvieron el seguimiento sobre el jugador

Finalmente, el destino deportivo de Barrionuevo se resolvió en favor de Aldosivi, donde el arquero ya se encuentra bajo las órdenes del cuerpo técnico de las divisiones inferiores para iniciar la pretemporada.