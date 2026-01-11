Crece la problemática en Necochea: cuatro “trapitos” aprehendidos en menos de una semana

Con información de Eco Diarios

La actividad ilegal de cuidacoches volvió a quedar en el centro de la escena en Necochea. En el marco del Operativo “Sol a Sol”, personal de la Comisaría Tercera intervino este 10 de enero en un nuevo episodio de extorsión y amenazas, que derivó en la aprehensión del cuarto “trapito” en el transcurso de la última semana.

El hecho ocurrió en la zona de Avenida 2, entre calles 77 y 79, donde un turista de 38 años intentaba estacionar su vehículo Volkswagen Vento en una dársena pública. En ese momento fue abordado por un hombre que realizaba la actividad ilegal de cuidacoches, quien le exigió dinero a cambio de “cuidar” el rodado.

Ante la negativa del conductor, el sujeto profirió amenazas directas, advirtiéndole que el vehículo podría sufrir daños o faltantes a su regreso. La situación fue comunicada de inmediato al personal policial, que activó el protocolo de intervención correspondiente.

Con apoyo de efectivos afectados al operativo estival, se logró identificar y aprehender al imputado, un hombre de 31 años, en el mismo sector donde se había producido el episodio.

La UFI N.º 20 del Ministerio Público Fiscal tomó intervención en la causa, avaló el procedimiento policial y dispuso la carátula de “Extorsión y amenazas”, ordenando el traslado del aprehendido a la dependencia jurisdiccional para el cumplimiento de los recaudos legales.

En el lugar se recibió declaración testimonial a la víctima, mientras que la causa continúa su curso en sede judicial. El caso se suma a otros procedimientos recientes y vuelve a poner en evidencia una problemática que se repite en sectores turísticos de la ciudad durante la temporada de verano.