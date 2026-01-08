Culminaron los trabajos de iluminación de la Catedral de Azul, cabecera de la Diocesis

El Municipio de Azul informó que culminó la obra de iluminación de la Iglesia Catedral Nuestra Señora del Rosario luego de ejecutarse -en los últimos días- trabajos en el sector del campanario, que quedaron encendidos el miércoles por la noche.

Al respecto, entre los sectores emblemáticos intervenidos se encuentran la cruz, la torre, el frente bajo y el campanario, lo cual permitió completar la puesta en valor lumínica del edificio, ícono patrimonial de Azul y de toda la Diocesis.

Cabe señalar que las tareas se llevaron adelante a partir de un trabajo conjunto entre el Municipio y la Cooperativa Eléctrica de Azul (CEAL), utilizando mano de obra municipal.

De esta manera, se cumplimenta otro de los frentes de acción que ambas de las instituciones mencionadas desarrollan de manera articulada, con el objetivo de continuar ampliando y mejorando la infraestructura lumínica en el Partido.