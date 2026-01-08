María de Fátima Alves da Costa de Lardapide “Fati” (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 8 de enero de 2026, a los 73 años de edad. Su esposo, Roberto Lardapide; sus hijos, Darío, Eber y Lucas Lardapide; sus hijos políticos; sus nietos, Tomás y Bernardo; sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento. Sus restos son velados en España 2942, departamento “C”, con sala habilitada desde las 13:30 horas. El responso se realizará en la capilla ardiente. La inhumación tendrá lugar en el Cementerio Loma de Paz, el jueves 8 de enero de 2026 a las 14:30 horas. Servicio adherido a Coopelectric. Vecina del barrio Martín Fierro. Nacida en Portugal. Comerciante jubilada.