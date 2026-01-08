El olavarriense Roberto Landoni tendrá «funciones estratégicas» en la Superintendencia de Seguridad Región Interior Centro

Lo ascendieron los primeros días del año y le asignaron un nuevo destino. Hasta este jueves, Roberto Carlos Landoni se venía desempeñando como Jefe de la Estación Departamental de Tandil.

En los primeros días de este 2026, el olavarriense Roberto Landoni fue ascendido a Comisario Mayor de la Policía de la provincia de Buenos Aires y, con el ascenso, vino un inmediato cambio de funciones.

Desde hace años, Roberto Landoni venía desempeñándose como Jefe Departamental de la ciudad de Tandil cargo del que fue relevado en las últimas horas.

Según informaron los colegas de ABCHOY, ahora, Roberto Landoni pasará a cumplir funciones en la Superintendencia de Seguridad Región Interior Centro una estructura de la cúpula de la Policía que además tiene injerencia en Olavarría.

En la ciudad de Tandil, el ahora Comisario Mayor Roberto Carlos Landoni fue reconocido por las autoridades del Municipio de Tandil que encabeza el radical Miguel Ángel Lunghi.

Landoni estuvo más de dos años al frente de la Departamental Tandil de la Policía de la provincia de Buenos Aires.

Las autoridades presentes destacaron de Landoni su compromiso con la seguridad de la ciudad, su profesionalismo en el manejo de las fuerzas locales y dedicación constante en la articulación con el Ejecutivo Municipal.

Lo cierto es que ahora Tandil tiene nuevo Jefe Departamental.

El acto formal de cambio de autoridades contó con la presencia de altos mandos de La Bonaerense y autoridades municipales, destacándose la participación del Comisario General Carlos Jorge Giménez, Superintendente de Seguridad Región Interior Centro.

El nuevo Jefe Departamental de Tandil es el Comisario Inspector Marcos Ceferino Navarro.

Navarro es un hombre que llegó a Tandil proveniente de la ciudad de Bolívar.