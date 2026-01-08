Carlos Zimmerman en CoNverSo: «Estamos llenos de vagos porque los mantenemos»

Carlos Zimmerman, fundador y dueño de Taller Avenida, fue parte del último episodio de CoNverSo, el ciclo de entrevistas que conduce Fabricio Lucio y produce En Línea Noticias.

En el desarrollo de la charla, el empresario puso en debate un concepto sobre el rol asistencial del Estado y la necesidad de generar trabajo.

«Ojalá, el Presidente de la Nación que tenemos hoy haga las cosas bien. No porque sea Milei, sino porque ha tomado una decisión que no han tomado otros, yo sé que hay gente que no la está pasando bien, que le pega mucho a las Pymes con las cosas que vienen de afuera, pero ojalá encarrile el país que merecemos los argentinos», dijo.

Entrevista completa

Tras ello agregó, «no puede ser que trabajen cinco y cinco estén sentados mirando como vos trabajas y los tengas que mantener. Tienen que trabajar. Otros países trabajan mucho más y tienen menos oportunidades. Nosotros en este país tenemos todo.»

Para Carlos Zimmerman, Argentina es «una potencia» y no está siendo aprovechada.

El empresario recordó que en la década el Noventa, durante la presidencia de Carlos Menem, él vio «como el país se caía a pedazos» y dijo, «después vi también como volvió, y de a poco se fue levantando eso.»

Volvió sobre el trabajo y aseguró, «el argentino tiene ganas de trabajar, más allá de que estamos llenos de vagos. Estamos llenos de vagos porque lo mantenemos al vago, cuando no lo mantengan más al vago se va solucionar».

Tras ello, Zimmerman explicó que es para él «mantener un vago» y opinó, «un vago es el tipo que no labura, que no le interesa laburar, que tiene un plan, tiene dos planes. Tiene el plan él, tiene el plan la mujer y para qué va a trabajar y encima anda dando vueltas por ahí y donde te descuidaste te choreo algo. Ese tipo tiene que trabajar, hay que buscarle un trabajo, el Estado tiene que buscar la forma. Nadie le quiere dar un trabajo porque por lo general no sabe hacer nada. Por ahí el tipo te sale bueno, nosotros vamos tomando chicos y le vamos enseñando.»

Sobre el presidente Milei dijo que «no confió» en él cuando apareció como candidato y, a dos años de su gobierno, manifestó: «ahora lo veo medio firme, en las últimas elecciones la gente lo está apoyando. Y yo confío ahora confío en él.»