Dos ciudades de la región unidas por una cirugía pediátrica inédita

Las ciudades de Bolívar y Azul quedaron en los últimos días unidas en la realización de una cirugía pediátrica inédita para nuestra zona. La misma se realizó en el Hospital de Niños de la ciudad de Azul y llevada adelante por médicos de la ciudad de Bolívar.

El Hospital de Niños de Azul informó a través de las redes sociales que se realizó con éxito una intervención neuroquirúrgica inédita a una paciente de 13 años, oriunda de Bolívar. El equipo médico que llevó adelante el trabajo estuvo integrado por el neurocirujano bolivarense Ramiro Rodríguez.

La adolescente presentaba una cavidad poroencefálica, un quiste que se forma en el sistema nervioso central como consecuencia de la destrucción del tejido cerebral. Esta condición puede originarse por isquemia, hemorragia, infecciones o traumatismos, y puede ser congénita o adquirida.

La cirugía consistió en comunicar la cavidad poroencefálica con el sistema ventricular mediante una neuroendoscopía, un procedimiento mínimamente invasivo. Entre sus beneficios se destacan un menor traumatismo sobre las estructuras cerebrales, una recuperación postoperatoria más rápida y la reducción de los tiempos de internación, lo que impacta favorablemente en los costos hospitalarios.

Además del médico neurocirujano Ramiro Rodríguez, el equipo que llevó adelante la intervención estuvo integrado por su colega Marcelo Gómez Ávalos, el anestesista Guillermo Amanzio y la instrumentadora Marta Sotes.

Desde la institución destacaron el compromiso de los profesionales en la implementación de técnicas novedosas y mínimamente invasivas, orientadas a brindar la mejor atención en beneficio de los pacientes y sus familias.