Juez de Azul formó parte de una Mesa Redonda de Expertos en Activos Digitales

Fuente: Diario El Tiempo

El olavarriense Rodrigo Ezequiel Bionda, actualmente Juez Civil en Azul, fue convocado por la Comisión Europea y el International Institute for the Unification of Private Law -UNIDROIT-. En esta oportunidad, entre otros aspectos de relevancia, se abordaron los desafíos y oportunidades específicos de la aplicación de la legislación de derecho privado a los activos digitales.

Recientemente se desarrolló, desde Roma, la Mesa Redonda de Expertos en Activos Digitales-DARTE 2.0 (Digital Assets Round Table Experts) en colaboración con UNIDROIT (International Institute for the Unification of Private Law) y la Comisión Europea, evento de jerarquía internacional a la que fuera especialmente invitado el Dr. Rodrigo E. Bionda, magistrado del fuero regional

El docente y profesor titular de la cátedra «Dimensión jurídica de la blockchain y los activos digitales» de la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo, con sede en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, participó de la Mesa Redonda de Expertos en Activos Digitales especialmente invitado por UNIDROIT y la Comisión Europea, sesión de alto nivel a la que se accede sólo por invitación y que reúne a reguladores, responsables políticos, líderes del sector, expertos legales, académicos, representantes de la industria o legisladores con reconocida experiencia en cumplimiento o marcos legales relacionados con activos digitales.

Las mesas redondas de la serie DARTE (Digital Assets Round Table Experts) proporcionan un foro neutral y de alto nivel para el diálogo estructurado, arrojando como resultado informes concisos y llamadas concretas a la acción, que reflejan las normas y propuestas emergentes de buenas prácticas de la industria, para mejorar la aplicación del Reglamento (UE) 2023/1114 sobre los mercados de criptoactivos, más conocido como MiCA o Markets in Crypto-Assets Regulation de la Unión Europea y las regulaciones adyacentes.

Esta sesión en particular -realizada en forma virtual- estuvo orientada a apoyar a la Secretaría de UNIDROIT en la implementación de los Principios UNIDROIT DAPL (Principles on Digital Assets and Private Laws), más conocidos como Principios sobre Activos Digitales y Derecho Privado, publicados en 2023. Estos principios establecen normas claras sobre los aspectos de derecho privado de los activos digitales, abordando en qué casos son objeto de enajenación y adquisición, y cuándo los derechos sobre dichos activos deben oponerse a terceros; ofreciendo orientación sobre cuestiones relacionadas con el derecho internacional privado, el control y la transferencia, la custodia, las operaciones garantizadas, el derecho procesal, incluida la ejecución, y la insolvencia.

En la sesión se abordaron los desafíos y oportunidades específicos de la aplicación de la legislación de derecho privado a los activos digitales, con especial atención a la interacción de los Principles on Digital Assets and Private Laws de UNIDROIT con los sistemas jurídicos nacionales en jurisdicciones de derecho anglosajón y mixto; contando con los disparadores temáticos relatados por el Profesor Ignacio Tirado, Secretario General de UNIDROIT, la Dra. Nina-Luisa Siedler, directora de Siedler Legal con asiento en Berlín; por la profesora Louise Gullifer, de la Universidad de Cambridge; por Olayimika Oyebanji Jibril de BlockLaw Consulting, con sede en Nigeria; y por el profesor Charles W. Mooney Jr., docente de la Universidad de Pensilvania.

Producto de un intenso debate e intercambio de perspectivas, donde fueron analizado eres temáticos vinculados a cómo hacer efectivos los intereses de seguridad frente a terceros adoptando la idea de «control» como un nuevo ancla para la eficacia del derecho de terceros, más allá de los regímenes de registro; la problemática que apareja la insolvencia transfronteriza y la protección de los acreedores de activos digitales y los derechos de propiedad frente a control en estructuras de tokenización; se arribó a conclusiones y líneas de acción estratégicas que dotan de contenido la misión de las reuniones convocadas por UNIDROIT y la Comisión Europea; mejorar la seguridad jurídica y la convergencia regulatoria dentro del panorama de los criptoactivos de la UE en rápida evolución, habida cuenta que a medida que entran en vigor el Reglamento de Mercados de Criptoactivos (MiCAR) y los marcos relacionados de la UE, continúan surgiendo numerosas preguntas y tensiones interpretativas y operativas

Sin lugar a dudas, la participación en esta Mesa Redonda de Expertos en Activos Digitales, convocada nada menos que por una institución de prestigio mundial como UNIDROIT y la Comisión Europea, fue otra valiosa oportunidad para el investigador local, docente de la Universidad de Palermo de Buenos Aires y del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica N° 2 de nuestra ciudad, que ya cuenta con una vasta experiencia en el desarrollo de temas de actualidad en disruptivos eventos académicos de jerarquía internacional celebrados en nuestro país, Latinoamérica y Europa.