Bomberos de Sierras Bayas trabajaron por un derrame de piedras en el enlace Néstor Kirchner

Este sábado por la mañana se registró un inconveniente vial a la altura del kilómetro 14 del enlace Néstor Kirchner.

El incidente se produjo cuando a un camión que circulaba por la zona se le abrió la boquilla de carga, lo que provocó el derrame de una importante cantidad de piedras sobre la cinta asfáltica.

Ante el riesgo que el material representaba para los conductores, una dotación de Bomberos Voluntarios de Sierras Bayas concurrió al lugar para realizar las tareas de limpieza del asfalto.

Asimismo, personal de la subcomisaría de Sierras Bayas trabajó en el sector para señalizar la calzada y organizar el tránsito mientras se llevaban adelante las labores operativas.