RP N° 65: Al menos dos heridos tras el choque de un auto con un tractor

(Diario La Mañana) – Un accidente ocurrido este mediodía en la Ruta Provincial 65, a la altura de la bajada de Ibarra, en el Partido de Bolívar y dejó el saldo de al menos dos personas heridas.

El siniestro fue protagonizado por un auto marca Chery con cinco ocupantes y un tractor Zanella con el que se trasladaba un hombre.

Por causas que aún se tratan de esclarecer, los rodados chocaron provocando lesiones en la conductora del Chery y uno de los acompañantes. En tanto, el resto de los involucrados, en principio, habrían resultado ilesos.

Una ambulancia del SAME trasladó a los heridos al Hospital Capredoni de Bolívar

Una dotación de Bomberos Voluntarios fue convocada en asistencia y hasta allí llegó con el móvil 8 a cargo de Víctor Urigoytea. También se registró el trabajo de personal policial, quienes habían sido alertado del suceso a través de un llamado al 911.