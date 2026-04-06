Tras su breve paso por Santamarina de Tandil, el “Mono” Navarro Montoya quedó debiendo 10 millones de pesos en un restaurante

El ex arquero de Boca Juniors, Carlos Fernando Navarro Montoya, fue denunciado por una deuda millonaria en un restaurante de la ciudad de Tandil, en un caso que genera repercusión regional.

Según indicaron los propietarios del comercio, el ex futbolista habría acumulado una deuda cercana a los 10 millones de pesos durante su estadía en la ciudad, cuando se desempeñaba como entrenador de Club Santamarina. De acuerdo al relato, Navarro Montoya y parte de su cuerpo técnico consumieron en el lugar durante varios meses sin abonar las cuentas.

“En un primer momento nos dijo que pagaría más adelante y pedía confianza. Después aseguró que sería el club quien se haría cargo”, señalaron desde el restaurante. Sin embargo, siempre según la denuncia, los pagos nunca se concretaron.

Con el correr del tiempo, los comprobantes se acumularon. En esos tickets figuran fechas, montos y consumos, además de la firma del ex arquero. Los denunciantes sostienen que cuentan también con registros de cámaras de seguridad y testimonios que respaldan su versión.

La situación derivó en la decisión de avanzar por la vía judicial. El abogado Ignacio Barrios será quien realice la presentación penal por el presunto delito de estafa.

Navarro Montoya tuvo un breve paso como director técnico de Santamarina, donde dirigió siete partidos oficiales entre fines de 2024 y abril de 2025. Su ciclo cerró con una victoria, cuatro empates y dos derrotas. Ahora, su paso por la ciudad vuelve a estar en el centro de la escena, aunque por un conflicto judicial que trasciende lo deportivo.