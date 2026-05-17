Carlos Lomelino (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 17 de mayo de 2026 a los 76 años de edad. Sus hijos; sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento. Sus restos serán velados en España 2942, Departamento “B”, cerrando el lunes 18/05 a las 0:00 horas y reabriendo de 07:00 a 10:30 horas, sin responso. Serán inhumados en el Cementerio Loma de Paz el lunes 18/05 a las 10:30 horas. Servicio adherido a Coopelectric. Vecino del barrio Alberdi. Nacido en Olavarría. Jubilado municipal, ex presidente barrial y entrenador de fútbol del barrio Coronel Dorrego.